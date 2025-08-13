Il pronostico di Di Canio: "Mi fido di Conte, il Napoli può ripetersi! È la favorita per lo Scudetto perché..."

Il pronostico di Di Canio: Mi fido di Conte, il Napoli può ripetersi! È la favorita per lo Scudetto perché...

Ultime news SSC NapoliÂ -Â Paolo Di Canio, opinionista per Sky Sport, ha parlato al Corriere della Sera:

Il Napoli si confermerÃ ?

Â«La forza del Napoli Ã¨ stata la compattezza dei reparti, lâ€™intelligenza da squadra. I nuovi arrivati sono calciatori che hanno fatto bene in piazze meno ambiziose, sono curioso di capire se alzeranno il livello. Mi piacciono Beukema e Lucca ma se un poâ€™ conosco Antonio non saranno loro i titolari, almeno allâ€™inizio. Sono giocatori forti che allungano e allargano la rosa, questâ€™anno chiamata a reggere su piÃ¹ fronti. Poi ci godremo la qualitÃ  di De Bruyne, lâ€™unico a fare un lancio di sessanta metri con la facilitÃ  che ci vuole per farne uno a cinque di metri. Credo che il clima di Napoli lo aiuterÃ  anche ad avere meno infortuniÂ».

La sua griglia di partenza?

Â«Metto il Napoli che ha vinto lo scudetto e di fatto Ã¨ favorito, mi fido di Antonio puÃ² ripetersi. La sua squadra non ha dominato, vero. Ma ha saputo sempre controllare le partite, questo Ã¨ un metodo che non si disperde. Metto poi Inter e Milan alla pari, la prima ha recuperato freschezza, la seconda puÃ² diventare squadra in fretta. La Juve deve provare a stare agganciata al treno, mi piace la Roma di Gasperini. Lâ€™Atalanta la vedo piÃ¹ indietroÂ».

Â 

