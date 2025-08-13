Sassuolo-Napoli, settore ospiti subito sold out: oltre 4mila napoletani a Reggio Emilia

Napoli - L’annuncio ufficiale del Sassuolo ha solo certificato quello che in molti avevano già sospettato: è durata pochissimo la prevendita del settore ospiti per la prima di campionato del Napoli in programma sabato 23 agosto al Mapei Stadium alle ore 18.30. Sono stati polverizzati i quattromila biglietti della Tribuna Nord destinata ai tifosi del Napoli. Da ieri mattina si era subito formata una coda virtuale con attesa durata anche diverse ore (invano) e con oltre diecimila persone in coda nello stesso momento.

Attesa, ansia e alla fine delusione per molti. Il sold out era arrivato nel giro di pochi minuti. I ritardatari hanno subito perso le speranze di farcela. La prevendita si sarebbe dovuta concludere venerdì 22, alla vigilia del giorno gara, ma era facilissimo ipotizzare che, a fronte di una richiesta elevatissima, il sold out si sarebbe raggiunto già ieri. Ma i tifosi saranno ben oltre quattromila con molti napoletani che potrebbero essere presenti anche in altri settori (tranne la Tribuna Sud destinata solo ai tifosi neroverdi).