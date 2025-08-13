Dove vedere PSG-Tottenham in Tv e streaming? Canale e orario

PSG Tottenham dove vederla in Tv e streaming: la partita di Supercoppa europea 2025 che dà inizio alla nuova stagione di calcio europeo. Dove vedere PSG Tottenham in Tv gratis e in streaming. Le ultimissime notizie su dove vedere PSG Tottenham in chiaro in Tv e streaming con canale e orario indicato della partita.

Dove vedere PSG Tottenham in Tv e streaming

Dove vedere PSG Tottenham? Puoi seguire il match tra Paris Saint Germain Tottenham, match valido per la Supercoppa Europea 2025, in diretta streaming anche. L'incontro è in programma oggi, mercoledì 13 agosto 2025, alle 21:00 ora italiane.

Come guardare PSG Tottenham in tv e streaming? Sarà Sky Sport a trasmettere la partita in esclusiva e sarà possibile guardarla su smartphone, tablet, PC, Smart TV e console.

Non sarà possibile, infatti, seguire gratis PSG Tottenham in Tv e streaming. Canale TV per PSG Tottenham:

Sky Sport Uno (201);

Sky Sport Calcio (202);

Sky Sport 4K (213);

NOW TV.

Probabili formazionoi PSG Tottenham

Queste le probabili formazioni di PSG Tottenham: