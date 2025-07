Maglia celebrativa 4º Scudetto SSC Napoli 2024-2025: prezzo e link per acquistare!

Informazione pubblicitaria - Festa scudetto Napoli: è finalmente in vendita la maglia celebrativa della SSC Napoli per il quarto scudetto della sua storia! Gli azzurri, dopo la vittoria in Napoli-Cagliari, hanno alzato al cielo il 4º tricolore. E adesso, è in vendita la T-Shirt celebrativa.

Clicca per visualizzare la T-Shirt sulla pagina di acquisto

Maglia celebrativa SSC Napoli del 4º Scudetto

La nuova maglia che tutti cercano è in vendita, si tratta della SSC Napoli T-Shirt celebrativa Campioni d'Italia 2024/2025, di colore blu notte, col claim lanciato dal club azzurro: "AG4IN". Come sempre, con logo SSCN ed in partnership con EA7. Si tratta di una maglia al 100% in cotone. In vendita dalla XS alla 3XL.

Prezzo : € 30,00 euro

: € 30,00 euro Link per acquistare : https://amzn.to/4mNC4yH

: https://amzn.to/4mNC4yH Versione replica ufficiale a 59 euro: https://amzn.to/46BOH89

Store Amazon SSC Napoli: https://amzn.to/3XXlemL

Dove comprare la maglia? Attualmente è possibile acquistare la nuova maglia del Napoli sullo store digitale di Amazon e negli store fisici, così come nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Controlla questo articolo di CalcioNapoli24 nei prossimi giorni per restare aggiornato su come comprare la maglia del Napoli.

*Ti ricordiamo che in qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una percentuale dei ricavi idonei dai prodotti venduti.