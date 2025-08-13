CorSport - Ritorno di fiamma per Sudakov, riaccesi i contatti! C'è anche il Benfica

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo di Antonio Conte ed è pronto a chiudere per un altro grande colpo. In queste ore si parla di quello che è un vero e proprio ritorno di fiamma per l'ucraino Giorgi Sudakov.

Con una novità che svela il Corriere dello Sport, si sono riaccesi i contatti per l'ucraino Giorgi Sudakov dello Shakhtar per il centrocampo del Napoli:

Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo: la prima offerta a gennaio 2024, poi flirt a più riprese fino ai giorni nostri. Su Sudakov, però, c'è anche il Benfica: e fa sul serio. Del resto si tratta di un giocatore giovane (ha 22 anni) e interessante per tanti club: mezzala di qualità capace di giocare anche sulla trequarti, gol e assist sul carnet, l'esperienza internazionale maturata a Donetsk nell'ultima Champions. Un certo appeal, insomma, che non lascia indifferente il Napoli da tempo. Ma bisogna valutare innanzitutto i costi, e dunque la fattibilità dell'affare, e soprattutto la funzionalità tecnico-tattica.