"O Napoli o Siviglia", Juanlu rifiuta due club inglesi! CdM: ecco la strategia del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno svela le ultime news per l'affare Juanlu Sanchez:

"Su Juanlu Sanchez, invece, il Napoli va avanti nella strategia dell’attesa, il Siviglia sta lavorando sulla cessione del difensore centrale Badè al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. Il Napoli non rilancia rispetto ai 17 milioni di euro proposti, rimane sulle sue posizioni puntando sulla volontà del calciatore e sulla consapevolezza che il Siviglia ha bisogno di un’altra cessione oltre la quella di Badè. Juanlu Sanchez ha comunicato il suo no al Nottingham Forest e al Wolverhampton, la sua posizione è chiara: o Napoli o Siviglia. Non ha intenzione di fare strappi plateali con il Siviglia e, infatti, domenica è partito nella formazione titolare per l’amichevole contro il Tolosa. Zanoli aspetta, il Bologna ha la priorità assoluta ma c’è anche l’Udinese come piano B, gli accordi sono stati già raggiunti".