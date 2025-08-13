Il Mattino annuncia - Il Siviglia si rifà vivo, si riapre l'affare Juanlu Sanchez al Napoli!

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino annuncia novità sull'affare Juanlu Sanchez

"Ora, per esempio, è stato il Siviglia a rifarsi vivo per Juanlu: i giochi al rialzo che hanno raffreddato la trattativa sono terminati".

Juanlu Sanchez col Siviglia
