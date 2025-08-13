Conte difende Lang: "Viene dal calcio olandese, serve pazienza prima che si ambienti"

Conte e LangConte e Lang

Le dichiarazioni di Conte su Noa Lang

Antonio Conte oggi in conferenza stampa da Castel di Sangro. Interrogato sul calciomercato e sui nuovi acquisti, l'allenatore ha voluto difendere Noa Lang dalle critiche di chi pensa che non sia ancora pronto per il calcio italiano.

"Prendere uno come De Bruyne è una cosa, gli altri arrivati sono una cosa diversa e abbiamo puntato su di loro per completare la rosa per necessità numerica. Per adesso abbiamo puntato su di loro e dobbiamo dare tempo a questi ragazzi. Lang arriva dal calcio olandese e ha bisogno di ambientarsi, ha qualità ma bisogna avere pazienza. Altrimenti si vanno a prendere giocatori pronti come fa il PSG che prende Kvara".

