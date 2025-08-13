Calciomercato Napoli, sorpresa Sudakov! Repubblica: ripartiti i contatti per l'ucraino

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive del centrocampo e torna in voga il nome di Sudakov:

"Il diesse Manna ha diversi tavoli aperti. Elmas ovviamente escluderebbe Miretti e Fabbian, cercati nelle scorse settimane. C’è sempre l’ipotesi Musah, ma vanno riallacciati i contatti col Milan dopo l’accordo trovato a giugno e poimesso in stand-by. La novità è un ritorno di fiamma per Sudakov: ci sono stati nuovi contatti per il forte centrocampista ucraino che il Napoli segue da un anno".