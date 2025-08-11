Clamoroso Sky - Napoli, si valuta il ritorno di Elmas! Riflessioni in corso, ecco cosa cerca Conte

Calciomercato SSC Napoli - Clamorosa notizia che arriva da Sky Sport sul Napoli: il club azzurro sta riflettendo su un possibile ritorno di Eljif Elmas. Dopo la parentesi in prestito al Torino, è un’ipotesi per il club azzurro. Dopo la stagione passata tra Lipsia e Torino, Eljif Elmas potrebbe tornare al Napoli.

Come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, gli azzurri stanno riflettendo sul suo nome come rinforzo per gli esterni, dunque al momento è un’ipotesi su cui il club sta ragionando:

"E' un mercato nel quale il Napoli continua ad aggiungere, due esterni in arrivo con Gutierrez (scambio di documenti in corso) e Juanlu Sanchez. Poi, dopo l'arrivo di Raspadori ufficiale all'Atletico Madrid, si cerca un profilo giusto: un esterno che possa garantire equilibrio e le due fasi. E un nome potrebbe essere quello di Eljif Elmas. Già 4 stagioni e mezzo col Napoli, un classe '99 con 189 presenze. Tra l'altro campione d'Italia con Spalletti. Potrebbe essere una soluzione per il Napoli, Manna d'intesa con Conte e De Laurentiis stanno riflettendo e valutando, alla ricerca dell'identikit giusto. Questo di Elmas è un nome da tenere fortemente in considerazione! Si tratta di un'idea concreta, da andare a sviluppare".

Per lui sarebbe un ritorno dopo la parentesi dal 2019 al 2024 con la maglia del Napoli, compresa la vittoria dello Scudetto nel 2023. Elmas resta dunque un profilo da tenere in considerazione per il club azzurro. Nella scorsa stagione il classe ’99 ha totalizzato 4 gol e 1 assist in 19 presenze, tra Italia e Germania.