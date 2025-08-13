CorSport - Lang non è ancora al top, col Sassuolo verso la panchina

Ci sono delle novità che riguardano le scelte di Antonio Conte per la prima giornata di campionato con il Sassuolo, con l'allenatore che secondo il Corriere dello Sport punterà su una formazione che non prevede troppe soprese tattiche e nelle scelte dei titolari

Napoli - Ci sono delle novità che riguardano le scelte di Antonio Conte per la prima giornata di campionato con il Sassuolo, con l'allenatore che secondo il Corriere dello Sport punterà su una formazione che non prevede troppe soprese tattiche e nelle scelte dei titolari:

Lang non è ancora al top e il signor Antonio ha sfruttato Neres sia a destra sia a sinistra nel tridente; Beukema e Juan Jesus si sono alternati nella coppia centrale al fianco di Rrahmani, in attesa del pieno recupero di Buongiorno e con Marianucci a sostegno; Lucca e Lukaku hanno condiviso la titolarità del ruolo di centravanti; e a centrocampo le vecchie problematiche fisiche di McTominay, Anguissa e Gilmour hanno favorito incastri ogni volta diversi nel tris di mediana (soprattutto fino a quando c'è stato il Raspadori mezzala).  
 

