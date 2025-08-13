SSC Napoli, le logiche e le regole della lista UEFA per la Champions: come incide sul mercato | FOCUS CN24

Calciomercato SSC Napoli - Ultime settimane di mercato, ultime riflessioni e valutazioni di Conte-Manna per completare l'organico. E molto incidono le logiche legate alle liste da consegnare in Serie A e soprattutto alla UEFA. Sì, perché non valgono le stesse regole per la lista Champions League. Ed è per questo motivo che è bene fare un recap delle regole per la compilazione della lista da consegnare all'UEFA. Così da comprendere al meglio le logiche di mercato degli azzurri.

Compilazione lista UEFA Champions League: la guida

Le rose delle 36 squadre partecipanti alla fase campionato di UEFA Champions League devono essere comunicate entro le 24:00 CET di martedì 2 settembre. L'UEFA spiega tutte le regole:

I club possono includere giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni di Champions League o ad altre competizioni maschili per club? Sì. Un giocatore che ha partecipato al turno preliminare, oppure al primo, secondo o terzo turno di qualificazione, oppure agli spareggi di Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League, ha diritto a giocare in Champions League, Europa League o Conference League con un altro club a partire dalla fase campionato.

Chi può essere inserito in Lista A?

Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due giocatori devono essere portieri. Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B complessivamente).

Come minimo, otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente a "giocatori formati localmente" e nessun club può avere più di quattro "giocatori formati nella federazione" tra questi otto. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza.

Cos'è un "giocatore formato localmente"? Sono previste due categorie:

Calciatori formati da un club e tesserati per lo stesso club tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età. Calciatori formati da una federazione e tesserati per un altro club della stessa federazione per tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

SSC Napoli: Conte e la lista UEFA

Lista Champions della SSC Napoli ad oggi

Di seguito l'attuale rosa del Napoli e la rosa degli ipotetici 25 giocatori per la fase ad eliminazione diretta UEFAChampionsLeague 2025-26:

Vanja Milinkovic-Savic Sam Beukema Juan Jesus Mathias Olivera Amir Rrahmani Kevin De Bruyne Billy Gilmour Stanislav Lobotka Andre Frank Zambo Anguissa Scott McTominay David Neres Noa Lang Romelu Lukaku Lorenzo Lucca (Miguel Gutiérrez ?) (Juanlu Sanchez ?) Leonardo Spinazzola

_____________ Luca Marianucci Mathias Ferrante

LISTA FORMATI IN ITALIA

Alex Meret Giovanni Di Lorenzo Alessandro Buongiorno Matteo Politano

LISTA FORMATI NEL CLUB

Nikita Contini Antonio Vergara Giuseppe Ambrosino X

IPOTESI ESCLUSI ad oggi:

Leonardo Spinazzola solo in caso di nuovo acquisto a centrocampo / attacco

Luca Marianucci

Mathias Ferrante

Alessandro Zanoli

Coli Saco

Luis Hasa

A differenza della Lista dei 25 per la Serie A, di cui gli Under 22Juanlu Sanchez, Luca Marianucci e Mathias Ferrante non fanno parte, in Champions League non esiste questo dettaglio e vanno inseriti nella lista dei 25 (i 17 senza limiti più gli 8 formati localmente). Insomma, qualcuno ne resterà inevitabilmente fuori.

E questo approfondimento serve a chiarire perché anche un acquisto in attacco o a centrocampo (sia di un Over che di un Under 22) non cambierebbe le cose per la rosa a disposizione di Conte in Champions League: qualcuno dovrebbe fargli posto. È chiaro come - nel caso dell'arrivo di Gutiérrez e Sánchez - l'indiziato a liberare uno slot (soprattutto in caso di arrivo di un'ala o di un calciatore duttile in stile Elmas) potrebbe essere proprio Spinazzola.

Infine... Cos'è la Lista B?

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato (il Napoli in questo caso) per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni. I club possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte CET del giorno prima di una partita.