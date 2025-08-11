Gazzetta - L'Inter non rilancia per Lookman, torna il Napoli! Colpo da cinema di ADL in extremis, assegno più alto

Calciomercato Napoli - Il Napoli può tentare il super colpo in extremis per l'attacco andando a puntare su Ademola Lookman! L'Inter non rilancia più per il giocatore dopo due offerte rifiutate dall'Atalanta e ora può inserirsi la società di De Laurentiis.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport ci sono delle clamorose novità che riguardano il futuro di Ademola Lookman che ha rotto con l'Atalanta ed è sparito da diversi giorni pur di non presentarsi agli allenamenti. Lui spinge per l'Inter, ma ora il club nerazzuro non farà altri rilanci per lui e si defila. Da questa situazione può trarne vantaggio il Napoli:

Mentre Lookman si allena per essere pronto in caso di chiamata ad Appiano, l'Inter non ha particolare ansia, anche perché confortata anche dai segnali che dà il nuovo attacco di Chivu: definire "ciliegina" una punta da una cinquantina di milioni sarebbe bizzarro, ma Marotta e Ausilio considerano la torta già ottimamente guarnita così, con il bambino Pio Esposito e lo scalpitante Bonny accanto allaThula. Nello specifico, il nigeriano è l'occasione inattesa capitata tra le strade del mercato.

La settimana in arrivo è delicata in questo gioco di pesi e contrappesi, di detto e non detto, ma potrebbe non essere decisiva: si potrà pure sfondare Ferragosto ed è naturale che, nell'attesa, l'Inter pensi già oltre Lookman. Valuta innesti sulla trequarti e anche in mezzo, ben sapendo che un nuovo attore potrebbe irrompere sul palcoscenico. Il Napoli contiano aveva già contattato Ademola, vedendo in lui una specie di erede simbolico di Kvara, ma si è defilato notando quanto forte sia il patto tra il nigeriano e l'Inter. Se però con lo scorrere inesorabile delle settimane la matassa non sarà sciolta, allora sì che De Laurentiis potrebbe tornare uomo di cinema e colpi di scena. Magari, potrebbe sventolare un assegno più pesante e far traballare la ritrosia dei Percassi verso il mercato italiano. Per ora, però, Ademola si vede soltanto nero e azzurro - non semplicemente azzurro -, ma attenti alle trame estive: anche quando sembrano immobili, certi romanzi finiscono per sorprendere nel finale.