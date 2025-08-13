Juanlu-Napoli, Repubblica: settimana decisiva! Sanchez vuole solo il Napoli, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive di Juanlu Sanchez:

"Il Napoli non ha mollato neanche Juanlu Sanchez. L’affare è diventato un vero e proprio tormentone: il Siviglia continua a chiedere 20 milioni di euro contro i 17 offerti dalla società azzurra. Il terzino destro dell’under 21 spagnola ha rifiutato il Wolverhampton e vuole solo il Napoli. Ma il tempo comincia a stringere: questa settimana sarà decisiva. Attende notizie pure Alessandro Zanoli che ha scelto il Bologna, pronto ad acquistarlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro".