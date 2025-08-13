Elmas-Napoli, CdM svela: ecco le cifre e la formula che chiede il Lipsia per chiudere subito

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno svela le cifre esatte dell'ipotesi ritorno di Elmas:

"A distanza di un anno e mezzo circa, Elmas può tornare in maglia azzurra. Il Napoli lo valuta come profilo duttile che può coprire due vuoti: mezzala ed esterno offensivo soprattutto partendo da sinistra. Le riflessioni sono in corso e l’idea Elmas ha riscosso consensi, è considerato il giocatore giusto per assicurare dinamismo e qualità. Ha gamba, talento, visione di gioco, l’attitudine al gol, al Lipsia non è riuscito ad emergere con un solo assist in 22 presenze. A gennaio scorso il trasferimento al Torino, dove, invece, ha nuovamente messo in mostra tutte le sue qualità con 4 gol in 13 gare. Il Torino avrebbe voluto acquistarlo ma l’accordo con il Lipsia è lontano e il Napoli si è inserito. La formula è il prestito con diritto di riscatto ma non è semplice convincere il Lipsia che vorrebbe, invece, la cessione a titolo definitivo e ha chiesto 17 milioni di euro. Si riflette, i dialoghi vanno avanti".