Elmas-Napoli, CdM svela: ecco le cifre e la formula che chiede il Lipsia per chiudere subito

Calcio Mercato  
Elmas-Napoli, CdM svela: ecco le cifre e la formula che chiede il Lipsia per chiudere subito

Elmas-Napoli, le ultime news di calciomercato: le cifre e la formula richiesti dal Lipsia

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno svela le cifre esatte dell'ipotesi ritorno di Elmas:

"A distanza di un anno e mezzo circa, Elmas può tornare in maglia azzurra. Il Napoli lo valuta come profilo duttile che può coprire due vuoti: mezzala ed esterno offensivo soprattutto partendo da sinistra. Le riflessioni sono in corso e l’idea Elmas ha riscosso consensi, è considerato il giocatore giusto per assicurare dinamismo e qualità. Ha gamba, talento, visione di gioco, l’attitudine al gol, al Lipsia non è riuscito ad emergere con un solo assist in 22 presenze. A gennaio scorso il trasferimento al Torino, dove, invece, ha nuovamente messo in mostra tutte le sue qualità con 4 gol in 13 gare. Il Torino avrebbe voluto acquistarlo ma l’accordo con il Lipsia è lontano e il Napoli si è inserito. La formula è il prestito con diritto di riscatto ma non è semplice convincere il Lipsia che vorrebbe, invece, la cessione a titolo definitivo e ha chiesto 17 milioni di euro. Si riflette, i dialoghi vanno avanti".

Elmas col Napoli e lo scudetto
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top