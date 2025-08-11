Ultim'ora Sky: il Napoli ha ripreso i contatti col Siviglia per Juanlu!

Calciomercato Napoli, ultim'ora su Juanlu Sanchez! Dopo lo stand-by nella trattativa nei giorni scorsi, adesso qualcosa si muove.
Com'è noto il Siviglia aveva rifiutato l'offerta ufficiale da 17 milioni di euro da parte del Napoli. Il club spagnolo continua a chiedere 20 milioni per lasciar partire il terzino spagnolo, ma adesso ci sono importanti novità sulla trattativa.
Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli ha appena ripreso i contatti con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Anche se "le parti rimangono ferme sulle loro posizioni", come precisa Di Marzio, si tratta certamente di una novità importante dopo lo stallo degli ultimi giorni.