Marocchi sicuro: "De Bruyne come con Pirlo, Conte saprà valorizzarlo! Scudetto? Napoli favorito perché..."

Le Interviste  
Marocchi sicuro: De Bruyne come con Pirlo, Conte saprà valorizzarlo! Scudetto? Napoli favorito perché...

Ultime news SSC Napoli - Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Il Mattino. Ecco alcuni passaggi salienti:

C'è De Bruyne: sarà un nuovo Pirlo per Conte?

«Antonio seppe trovare in due partite il posto giusto per Pirlo. Anche quelli bravi vanno messi nelle giuste condizioni. Antonio lasciò il suo 4-2-4 per poterlo sfruttare al massimo. Sarà lo stesso con De Bruyne: troverà lo spazio ideale tra mediana e attacco, dove può fare più male. Resta un giocatore fantastico, sta ancora benissimo e può dare tanto in tutti i termini».

L'avversaria per lo scudetto?

«L'Inter deve scegliere se lottare con il Napoli o con sé stessa. Dovrà cambiare approccio. E poi c'è il Milan: la scelta di allegri libera di molte responsabilità i calciatori che dovranno pensare solo al campo».

Quindi, il Napoli riparte da favorita?

«Lo è: non hanno mai staccato in estate lavorando per migliorare il progetto. Hanno migliorato la squadra con scelte chiare sul mercato e in campo».

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top