Marocchi sicuro: "De Bruyne come con Pirlo, Conte saprà valorizzarlo! Scudetto? Napoli favorito perché..."

Ultime news SSC Napoli - Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Il Mattino. Ecco alcuni passaggi salienti:

C'è De Bruyne: sarà un nuovo Pirlo per Conte?

«Antonio seppe trovare in due partite il posto giusto per Pirlo. Anche quelli bravi vanno messi nelle giuste condizioni. Antonio lasciò il suo 4-2-4 per poterlo sfruttare al massimo. Sarà lo stesso con De Bruyne: troverà lo spazio ideale tra mediana e attacco, dove può fare più male. Resta un giocatore fantastico, sta ancora benissimo e può dare tanto in tutti i termini».

L'avversaria per lo scudetto?

«L'Inter deve scegliere se lottare con il Napoli o con sé stessa. Dovrà cambiare approccio. E poi c'è il Milan: la scelta di allegri libera di molte responsabilità i calciatori che dovranno pensare solo al campo».

Quindi, il Napoli riparte da favorita?

«Lo è: non hanno mai staccato in estate lavorando per migliorare il progetto. Hanno migliorato la squadra con scelte chiare sul mercato e in campo».