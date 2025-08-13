Gazzetta - Conte e Manna vogliono Elmas a Napoli, lui vuole tornare subito

Il Napoli punta su Elif Elmas per rinforzare la zona di centrocampo e offensiva, perché il nuovo jolly azzurro può vestire di nuovo la maglia del Napoli come spiega La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta su Elif Elmas per rinforzare la zona di centrocampo e offensiva, perché il nuovo jolly azzurro può vestire di nuovo la maglia del Napoli come spiega La Gazzetta dello Sport:

Eljif Elmas (26 anni a settembre) è stato un gran bel tempo, indimenticabile, a Napoli si è dato e ha ricevuto in egual misura, ma resta nella storia tra i protagonisti del terzo scudetto, e poi anche per aver interpretato il ruolo di dodicesimo come pochi altri, in questo calcio moderno: la sua stagione, quella del trionfo con Luciano Spalletti, fu impreziosita da sei reti, tante dalla panchina, dove era costretto da una concorrenza stellare.

E pazienza se la narrazione prossima futura possa più o meno riprodursi in carta carbone: c'è un centrocampo da mille e una notte, c'è un attacco che induce a immergersi nei sogni, ma va bene lo stesso, lui ci tornerebbe eccome e Conte e Manna lo vorrebbero.

