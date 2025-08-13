Conte annuncia: "Ho deciso cosa fare con Vergara e Ambrosino" | VIDEO

Antonio Conte oggi in conferenza stampa da Castel di Sangro. Interrogato sul calciomercato e sui nuovi acquisti, l'allenatore ha parlato anche dei giovani Vergara e Ambrosino, che ha avuto modo di osservare da vicino in ritiro.

Vergara è un ragazzo che ha delle qualità e fisica importante, stiamo parlando di uno giovane. La mia volontà è quella di farlo restare a lavorare con noi come accaduto ad Hasa, Vergara è un ragazzo che ha fatto uno step lo scorso anno e potrà farci piacere. Anche Ambrosino è di prospettiva, è da capire la cosa migliore per lui se farlo giocare sistematicamente o se lavorare dietro Lukaku e Lucca con umilità. Sono decisioni che voglio prendere parlando con i giocatori.

