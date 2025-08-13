Cerchione: "Dall'Ucraina arriva una secca smentita su Sudakov al Napoli"

Calciomercato Napoli, si torna a parlare di Sudakov, il centrocampista ucraino dello Shakhtar che da anni viene accostato al Napoli. Sul tema si Ã¨ espresso il giornalista Luca Cerchione, che perÃ² smentisce un nuovo interessamento degli azzurri:
Sudakov riaccostato al Napoli, ma la realtÃ Ã¨ che, purtroppo, nella giornata di ieri, mentre il ragazzo era in viaggio con la squadra ha appreso la notizia della morte del padre ed Ã¨ rientrato in patria. Dallâ€™Ucraina, dunque, arriva una secca smentita.