Elmas-Napoli, Il Mattino: pista caldissima, ha detto subito sì! Ma la trattativa non è semplice: il motivo

Calcio Mercato  
Elmas-Napoli, pista caldissima per Il Mattino: Elif ha subito detto sì ma non sarà facile trattare col Lipsia

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'ipotesi Elif Elmas

"Non deve stupire se all'improvviso spunti il nome di Elmas. Il Torino ha esitato ed ecco che il Napoli ha iniziato a pensarci. L'entusiasmo del macedone e la sua duttilità hanno consentito rapidamente di trovare un'intesa per il suo ritorno perché Elmas, come già a gennaio, ha detto subito di sì al Napoli. Ma ovvio che il Lipsia, che appena un anno e mezzo fa, ha pagato Elmas 25 milioni di euro, non pensa di girarlo proprio agli azzurri a prezzi di salto. O peggio, in prestito. Motivo per cui la trattativa non è facilissima. Ma è una pista calda, caldissima. Con Elmas che gioca un ruolo chiave. Miretti e Musah, in questo caso, sono piste che si raffreddano. Ma non sono trattative saltate. Perché davvero tutto è ancora possibile in questo ultimi 17 giorni di mercato".

Elif Elmas in Napoli-Salernitana
