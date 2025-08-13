Elmas-Napoli, Il Mattino: pista caldissima, ha detto subito sì! Ma la trattativa non è semplice: il motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'ipotesi Elif Elmas:

"Non deve stupire se all'improvviso spunti il nome di Elmas. Il Torino ha esitato ed ecco che il Napoli ha iniziato a pensarci. L'entusiasmo del macedone e la sua duttilità hanno consentito rapidamente di trovare un'intesa per il suo ritorno perché Elmas, come già a gennaio, ha detto subito di sì al Napoli. Ma ovvio che il Lipsia, che appena un anno e mezzo fa, ha pagato Elmas 25 milioni di euro, non pensa di girarlo proprio agli azzurri a prezzi di salto. O peggio, in prestito. Motivo per cui la trattativa non è facilissima. Ma è una pista calda, caldissima. Con Elmas che gioca un ruolo chiave. Miretti e Musah, in questo caso, sono piste che si raffreddano. Ma non sono trattative saltate. Perché davvero tutto è ancora possibile in questo ultimi 17 giorni di mercato".