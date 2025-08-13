Sky, Marocchi: "Avete visto cosa si è inventato Conte per preparare la squadra per la Champions! Magnifica trovata!"

Ultime news SSC NapoliÂ -Â Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Il Mattino. Ecco alcuni passaggi salienti:

Che Conte sta vedendo in questa estate di lavoro?

Â«Un allenatore che non si ferma mai alle sue conoscenze, alle sue certezze: Ã¨ sempre sul pezzo, ogni giorno che passaÂ».

Si lavora duro in estate con lui...

Â«Ancora di piÃ¹ quest'anno. Con questa magnifica trovata. Il doppio impegno ravvicinato, due partite a distanza di 12 ore. Lo ha fatto con Brest e Casertana, poi con Girona e Sorrento. Non Ã¨ un caso. Un colpo da maestro.Â Una modalitÃ di lavoro chiara, Ã¨ servito a Conte per allenare tutti, per gestirli allo stesso modo. Per far capire alla squadra anche cosa significhi giocare due partite e dare loro la stessa importanzaÂ».

In pratica, quello che accadrÃ in stagione con la Champions?

Â«Esattamente. Questa Ã¨ stata una buona idea dello staff per mandare un messaggio alla squadra che durante l'anno si troverÃ a dover gestire stavolta due impegni diversi tra settimana e weekendÂ».

Ma quale deve essere l'obiettivo di Conte in Champions?

Â«La Coppa Ã¨ cambiata, inevitabilmente: Ã¨ piÃ¹ bella nel suo nuovo format, ma ti impone anche di non perdere mai di vista l'obiettivo. Non c'Ã¨ nulla di scontato fino all'ultima gara del girone, non puoi fare calcoli o aspettare i rivali. Anche il sorteggio ormai vale qual che vale perchÃ© sei esposto a diversi fattori. Ma sono convinto che il Napoli saprÃ gestirla bene: Conte ha una squadra piÃ¹ larga rispetto al primo anno, riuscirÃ a trovare i suoi 16 titolari negli oltre 20 calciatori a disposizioneÂ».

