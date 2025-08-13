Dalla Germania - Elmas un grande flop, il Lipsia non sa come sbarazzarsene: il Napoli lo rivuole

Eljif Elmas, centrocampista macedone, non ha trovato spazio all’RB Lipsia, collezionando appena 363 minuti in 22 partite. Arrivato dal Napoli nel 2024 per 24 milioni, guadagna 6 milioni annui ed è considerato un flop di mercato.

Secondo quanto riferito da Bild Napoli, allenato da Antonio Conte, ha chiesto di riaverlo, ma solo in prestito. Il Lipsia ha rifiutato: vuole una cessione definitiva per non mantenere a lungo un giocatore fuori dai piani. Elmas è stato molto amato a Napoli, dove ha giocato cinque stagioni, vincendo campionato e coppa. Ha segnato 19 gol in 189 presenze ed è ancora apprezzato dai tifosi.

Sempre secondo il quotidiano tedesco, Elmas non ha spazio al Lipsia al punto tale che è utile al club solo come interprete per aiutare il giovane serbo Maksimovi? ad ambientarsi. Il ritorno a Napoli resta possibile nei prossimi giorni. Lipsia spera di chiudere l’operazione prima della fine del mercato.