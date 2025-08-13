Romano: "Juanlu Sanchez ha rifiutato diverse offerte dalla Premier per il Napoli! Ecco la situazione ad oggi"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha parlato del mercato azzurro via Youtube, soffermandosi sul nome di Juanlu:

"Su Juanlu Sanchez, in questo momento ancora non risulta un via libera del Siviglia ma il giocatore continua a resistere alle tentazioni e alle offerte della Premier League: ha rifiutato Wolves e non solo, ha avuto anche altre offerte dall'Inghilterra. Juanlu vuole il Napoli, molto volentieri. E ha un accordo col Napoli. Al momento resta la distanza tra i club, vediamo cosa accadrà fra Napoli e Siviglia che non ha ancora dato l'ok per i 17 milioni offerti dai partenopei".