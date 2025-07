Maglia allenamento Napoli 2025-2026 in versione Cyborg! È disponibile di tre colori, ecco il prezzo

Informazione pubblicitaria - SSC Napoli, nuova maglia da allenamento in vendita! Il club partenopeo ha lanciato la nuova collezione training 2025-2026 che quest'anno è in versione "Cyborg", ispirata all'estetica futuristica e tecnologica. È disponibile in tre colori: azzurra, ebano e bianca. Il prezzo della maglia allenamento Napoli 2025-2026 è di 69 euro.

Maglia allenamento azzurra: https://amzn.to/3IHQQHq

Maglia allenamento ebano: https://amzn.to/3TY0atc

Maglia allenamento bianca: https://amzn.to/4kRiDTe

*CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi generati dai link in questo articolo.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto sulla pagina di acquisto

Maglia da allenamento del Napoli 2025-2026

La maglia da allenamento del Napoli 2025/2026 è un capo tecnico progettato per coniugare prestazioni elevate e uno stile all’avanguardia.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto sulla pagina di acquisto

Al centro del design spicca la trama effetto Cyborg, un motivo geometrico e strutturato tono su tono che richiama le linee segmentate e metalliche delle armature biomeccaniche, conferendo alla maglia un carattere deciso e innovativo. Questo pattern esprime velocità, potenza e controllo, qualità imprescindibili per l’atleta moderno.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto sulla pagina di acquisto

Sulla parte frontale si trovano i loghi SSC Napoli ed EA7 cuciti con orgoglio, insieme al logo dello sponsor Coca-Cola. Ideale per l’allenamento, la maglia rappresenta una nuova frontiera dell’abbigliamento sportivo: performante, distintiva e tecnologica.

Prezzo : 69 euro

: 69 euro Materiali : 100% poliestere

: 100% poliestere Link per acquistare: https://amzn.to/46TYtEM