Contestazione a Bari, CdM: il dato sugli abbonamenti venduti è incredibile

Notizie  
Il Corriere del Mezzogiorno - edizione Puglia - analizza la contestazione dei tifosi del Bari e svela:

"Completamente diversa è la tendenza in casa Bari. Sono meno di 1500 i sostenitori che hanno deciso di rinnovare l’abbonamento per il nuovo campionato. Un risultato distante anni luce non solo da quello del Lecce, ma anche da quello dell’ultimo Bari. È assai complicato poi pensare che la vendita libera, sfruttabile sino al 30 agosto, alla vigilia quindi della gara con il Monza, possa garantire le quasi 6mila tessere che garantirebbero il raggiungimento del traguardo dello scorso anno. Un calo verticale, che di certo non lascia interdetti. Era infatti prevedibile che le cose potessero andare così. La delusione per i risultati scadenti, sommata al clima di contestazione perenne, persino alla volontà conclamata di disertare gli spalti, da parte di molti fan, non poteva che produrre un dato di questa portata".

