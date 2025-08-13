Conte ammette: "Volevamo Ndoye, ma le cifre erano troppo alte per il Napoli" | VIDEO

Le Interviste  
Conte e NdoyeConte e Ndoye

Antonio Conte oggi in conferenza stampa da Castel di Sangro. Interrogato sul calciomercato e sui nuovi acquisti, l'allenatore ha parlato anche di Dan Ndoye, a lungo obiettivo del Napoli che alla fine è stato ceduto al Nottingham Forest.

Stiamo facendo diverse valutazioni su delle alternative sull'esterno o per un nuovo ruolo. C'era un nome nella lista, era Ndoye ma per le cifre troppo alte non era da Napoli e per questo noi valutiamo altro. Per noi deve essere un fatto di grande orgoglio, un club che cerca di far quadrare il tutto e restare competitivo. Io sono orgoglioso di aver sposato questa causa ma darò sempre i miei consigli perché voglio essere competitivo con il Napoli, la mia soddisfazione sarà quello di portare ogni anno a rompere le squadre ogni anno a quelle tre che per tanti motivi sono li sempre per la storia.

