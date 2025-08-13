Montolivo: "Scudetto, il Napoli è nettamente la favorita! Vi spiego il motivo"

Ultime news SSC Napoli - Riccardo Montolivo, opinionista tv per Sky, ha parlato del Napoli e della lotta scudetto all'edizione odierna di Repubblica:

Montolivo, tra 10 giorni parte il campionato, chi è favorito per lei?

«Il Napoli. È avanti rispetto alle altre, anche di tanto. È l’unica squadra che ha dato continuità in panchina e in estate ha aggiunto qualità e alternative, quelle che sono mancate lo scorso anno. Ma nonostante questo gli azzurri sono riusciti comunque a vincere. Poi Conte ha la stessa rabbia di sempre».

Il Milan ha scelto Allegri.

«Lui e Tare sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro, però credo sarà protagonista questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano».

Sorpreso dall’arrivo di Modric?

«Un’occasione di mercato che il Milan ha fatto bene a cogliere. In A, anche a 40 anni, può fare la differenza. Non vedo l’ora di vedere i suoi colpi d’esterno. Lui e De Bruyne sono quei giocatori illuminanti che mancavano a Milan e Napoli».