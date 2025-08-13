Torino, Vagnati: "Milinkovic Savic ha un potenziale enorme, a Napoli crescerà ancora"

Lunga intervista quella concessa dal direttore sportivo Davide Vagnati a La Gazzetta dello Sport, che oltre a ripercorrere la propria carriera da calciatore, ha anche parlato dei suoi migliori colpi ds a partire dalla Spal: "Il migliore è stato Lazzari, preso a zero, in svincolo, dal Porto Tolle in D, e poi venduto alla Lazio per 15 milioni.

Miglior colpo al Torino? Schuurs, difensore fortissimo e ragazzo straordinario, di una sensibilità unica. È fermo per infortunio da quasi due anni e prego perché ritorni in campo: qualche miglioramento c’è. Poi vorrei citare Milinkovic Savic, il portiere. Non è stato un mio colpo (lo prese Petrachi), ma l’ho sempre difeso dalle critiche. Aveva un potenziale enorme, al Napoli crescerà ancora".