CorSport - Il Napoli ha preso Cheddira: ecco quando arriverà l'annuncio

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli ha chiuso l'acquisto di Cheddira dal Bari. L'attaccante si è messo in mostra in questo campionato di serie B con i pugliesi ed anche al Mondiale con la nazionale del Marocco.

Cheddira al Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Cheddira: