Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano buone notizie dal campo e dall'infermeria, perché a destare preoccupazione erano le condizioni di Amir Rrahmani e proprio di Victor Osimhen, sui quali Repubblica nell'edizione odierna assicura:

"La squadra, intanto, continua ad allenarsi allo stadio Patini: Rrahmani è tornato in campo e la botta di martedì è stata soltanto uno spavento. Terapie per Osimhen, ma la distorsione alla caviglia non dovrebbe essere preoccupante".