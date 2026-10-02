Spinazzola, Meret, Marianucci e non solo: chi degli infortunati recupererà per Napoli-Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Importanti aggiornamenti da Castel Volturno per quanto riguarda la lista dei calciatori attualmente infortunati. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione su chi potrebbe recuperare in vista della gara di campionato che vedrà gli azzurri giocare contro il Frosinone.

Infortunati calcio Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il recupero dei calciatori indisponibili in vista della ripresa del campionato:

"Allegri aspetta poi gli assenti. L'elenco di indisponibili è ancora folto ma si ridurrà presto: Meret e Marianucci la prossima settimana dovrebbero tornare in gruppo al pari di Spinazzola. Possono rientrare per il Frosinone. Ieri hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Vicino al rientro anche Giovane, che ieri ha effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. Per McTominay prosegue il lavoro personalizzato in campo. Alisson e Anguissa si sono allenati in palestra, ieri, continuando il loro iter riabilitativo".