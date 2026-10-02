Allegri lancia il nuovo modulo: come cambierà la squadra già con il Frosinone
Massimiliano Allegri ha lanciato definitivamente un nuovo modulo in questa sosta per le nazionali. Verrà utilizzato già contro il Frosinone
Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha provato un nuovo sistema di gioco durante questa sosta per le nazionali. A confermarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli su questa nuove veste tattica che il tecnico azzurro sarebbe orientato ad adottare alla ripresa del campionato quando i partenopei sfideranno la sorpresa Frosinone.
Napoli Frosinone, Allegri cambia modulo
Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha provato la difesa a tre in queste settimane di stop per la sosta. Una vera e propria novità tattica considerando che il Napoli - finora - aveva sempre giocato con una retroguardia a quattro in un sistema di gioco che prevedeva poi tre centrocampisti e tre attaccanti oppure due centrocampisti, tre trequartisti ed un'unica punta. Se Allegri decidesse di confermare queste indiscrezioni, già con il frosinone si potrebbe vedere un Napoli con il 3-4-2-1 come accaduto lo scorso anno quando c'era Antonio Conte in panchina.