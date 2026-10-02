Allegri lancia il nuovo modulo: come cambierà la squadra già con il Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha provato un nuovo sistema di gioco durante questa sosta per le nazionali. A confermarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli su questa nuove veste tattica che il tecnico azzurro sarebbe orientato ad adottare alla ripresa del campionato quando i partenopei sfideranno la sorpresa Frosinone.

Napoli Frosinone, Allegri cambia modulo

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha provato la difesa a tre in queste settimane di stop per la sosta. Una vera e propria novità tattica considerando che il Napoli - finora - aveva sempre giocato con una retroguardia a quattro in un sistema di gioco che prevedeva poi tre centrocampisti e tre attaccanti oppure due centrocampisti, tre trequartisti ed un'unica punta. Se Allegri decidesse di confermare queste indiscrezioni, già con il frosinone si potrebbe vedere un Napoli con il 3-4-2-1 come accaduto lo scorso anno quando c'era Antonio Conte in panchina.