Gazzetta - Manna pronto a chiudere tre acquisti per il Napoli di Conte

Il Napoli pronto ad affondare il colpo per altri tre acquisti, La Gazzetta dello Sport analizza quello che può accadere nelle prossime ore con il direttore sportivo del Napoli che vuole chiudere tre colpi per Conte

Calciomercato Napoli - Il Napoli pronto ad affondare il colpo per altri tre acquisti, La Gazzetta dello Sport analizza quello che può accadere nelle prossime ore con il direttore sportivo del Napoli che vuole chiudere tre colpi per Conte:

Conte ha voluto abbinare spesso una gara all'altra, a distanza di pochissime ore, per dare consistenza atletica a tutto il gruppo e presentarsi poi al campionato rispettando le personalissime tabelle. Tra una sfida e l'altra, tracce di mercato: Giovanni Manna, il direttore sportivo, aspetta di chiudere con il Girona il trasferimento del laterale sinistro, Miguel Gutierrez, che dovrebbe essere definito nel weekend; attende poi risposte dal Siviglia per Juanlu, ma vuol anche intuire se il Lipsia vorrà discutere del prestito di Elmas, l'esterno divenuto il riferimento per questi giorni in cui andrà completato l'organico. Intanto c'è il test odierno con l'Olympiacos dal quale ottenere ulteriori risposte.

