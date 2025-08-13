CN24 - Castel di Sangro, l'allenamento congiunto col Giugliano termina in pareggio: i marcatori

CN24 - Castel di Sangro, l'allenamento congiunto col Giugliano termina in pareggio: i marcatori

Ultime calcio Napoli l'allenamento congiunto col Giugliano è terminato col punteggio in parità

Ultime calcio Napoli - Nel penultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, il Napoli, dopo la seduta di allenamento di questa mattina, ha svolto un allenamento congiunto a porte chiuse con il Giugliano.

Napoli e Giugliano, l'allenamento termina in pareggio

Come accaduto con Casertana e Sorrento, anche con il Giugliano, altra squadra campana che milita nel girone C della serie C, hanno giocato quei calciatori che, con ogni probabilità, scenderanno in campo meno domani o per niente contro l'Olympiakos, mettendo così, benzina nelle gambe. Secondo quanto appreso da CalcioNapoli24, l'allenamento congiunto è terminato col punteggio di 1-1, grazie ai gol messi a segno da Hasa per la squadra di Conte e da Nepi per il Giugliano.

