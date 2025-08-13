Sportitalia - Miretti si è infortunato ma la Juve potrebbe anche prendere una decisione a sorpresa

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, in casa Napoli.

Pedullà sul futuro di Miretti

Questo quanto riferisce Pedullà sul proprio canale Youtube:

"Miretti si è infortunato ed io resto di un'idea, il mercato magari proporrà delle soluzioni, quelle appena sfiorate, che se ci fosse un briciolo di logica, piuttosto che andare a prendere un altro centrocampista, io proverei a capire i margini di manovra per poter puntare per quattro cinque partite all'inizio. Vediamo quanto è vivo, quanto ha voglia".

