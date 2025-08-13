Lobotka: "Siamo carichi, con Conte vogliamo vincere anche in allenamento"

Ultime calcio Napoli - Il Napoli giocherà domani alle ore 18 l'ultima amichevole in vista dell'inizio ufficiale della stagione: si giocherà contro l'Olympiacos allo Stadio Comunale Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il centrocampista Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le dichiarazioni di Lobotka a Sky:

Come va la preparazione alla nuova stagione?

"Ci siamo allenati molto duramente prima di iniziare il campionato e adesso dobbiamo solo mostrare come ci siamo allenati, quanto siamo migliorati gara dopo gara e fare del nostro meglio".

Che partita volete fare con l'Olympiacos?

"È un'amichevole ma proveremo a spingere e vedremo cosa riusciremo a fare. La stagione inizia il 23 e da lì cercheremo di segnare sempre più gol".

Su cosa state lavorando?

"La nostra mentalità, come quella del nostro allenatore, è quella di vincere sempre, non solo le amichevoli o le partite in stagione, ma anche le partitelle di allenamento. Quando giochiamo fra di noi tutti vogliono vincere. Ci proveremo anche stavolta, ma sappiamo che non sarà facile".