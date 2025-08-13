Sportitalia - Kevin-Napoli non si farà: Fulham in pole ma oggi servono 50mln

Calcio Mercato  
Sportitalia - Kevin-Napoli non si farà: Fulham in pole ma oggi servono 50mln

Ultime calcio Napoli Kevin non arriverà in azzurro, il Fulham è in pole position

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, in casa Napoli.

Pedullà sul futuro di Kevin

Questo quanto riferisce Pedullà sul proprio canale Youtube:

"L'Atalanta vuole tornare con Muniz a Bergamo molto presto ma deve aspettare che il Fulham prenda un esterno offensivo, un attaccante, un uomo dagli ultimi 30 m individuato in Kevin che al Napoli è stato proposto, piace ma non andrà fino in fondo. Le cose stanno esattamente in questo modo. È stato proposto piace, non va fino in fondo perché altre idee. Da quel momento la valutazione, anche perché ha fatto un ottimo precampionato è cresciuta: 35mln non bastano, 38 neanche, 40 neanche, 42 neanche, credo che vogliano 48-50 mln".

Kevin
