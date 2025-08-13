Accostato al Napoli, Romano: "Yeremay è già a Lisbona, firmerà un contratto con lo Sporting"

Accostato al Napoli, Romano: Yeremay è già a Lisbona, firmerà un contratto con lo Sporting

Ultime calcio Napoli Yeremay accostato in passato è vicino alla firma con lo SPorting Lisbona

Ultime calcio Napoli - Ricordate Yeremay? Il giocatore, accostato al Napoli in passato, è pronto a dire addio al suo club, il Deportivo de La Coruña. Infatti, è già a Lisbona per firmare un contratto con lo Sporting CP.

Yeremay allo Sporting Lisbona

Informazioni confermate da Fabrizio Romano, che assicura che l'affare è chiuso e l'annuncio ufficiale è questione di ore. 

Yeremay
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
