Accostato al Napoli, Romano: "Yeremay è già a Lisbona, firmerà un contratto con lo Sporting"

Ultime calcio Napoli - Ricordate Yeremay? Il giocatore, accostato al Napoli in passato, è pronto a dire addio al suo club, il Deportivo de La Coruña. Infatti, è già a Lisbona per firmare un contratto con lo Sporting CP.

Yeremay allo Sporting Lisbona

Informazioni confermate da Fabrizio Romano, che assicura che l'affare è chiuso e l'annuncio ufficiale è questione di ore.