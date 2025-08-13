Accostato al Napoli, Romano: "Yeremay è già a Lisbona, firmerà un contratto con lo Sporting"

Ultime calcio Napoli Yeremay accostato in passato è vicino alla firma con lo SPorting Lisbona
Ultime calcio Napoli - Ricordate Yeremay? Il giocatore, accostato al Napoli in passato, è pronto a dire addio al suo club, il Deportivo de La Coruña. Infatti, è già a Lisbona per firmare un contratto con lo Sporting CP.
Yeremay allo Sporting Lisbona
Informazioni confermate da Fabrizio Romano, che assicura che l'affare è chiuso e l'annuncio ufficiale è questione di ore.
