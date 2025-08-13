CorSport - Tentazione Conte: vuole schierare i Fab Four di centrocampo tutti insieme

Rassegna Stampa  
McTominayMcTominay

Napoli - Il rientro di McTominay e la crescita di Anguissa, insieme con Lobotka equilibratori e colonne di un sistema che fa del moto perpetuo e dell'intensità nelle pressioni uno stile di vita, hanno ovviamente imposto delle riflessioni. Imperniate soprattutto sulla coesistenza con De Bruyne: un fuoriclasse che incide e decide, che ricama assist e segna. Un valore aggiunto da capitalizzare con un sostegno adeguato e il giusto lavoro individuale. La storia è appena cominciata ma già intriga: i Fab Four di centrocampo tutti insieme, quindici minuti nel secondo tempo contro il Girona e poi una serie di prove in allenamento. Progetto affascinante e suggestivo, certamente credibile per lo spessore degli interpreti ma allo stesso tempo da verificare nel nome di quell'equilibrio che del sistema di Conte è un must. Lo riporta il Corriere dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top