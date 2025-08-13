CorSport - Tentazione Conte: vuole schierare i Fab Four di centrocampo tutti insieme

Napoli - Il rientro di McTominay e la crescita di Anguissa, insieme con Lobotka equilibratori e colonne di un sistema che fa del moto perpetuo e dell'intensità nelle pressioni uno stile di vita, hanno ovviamente imposto delle riflessioni. Imperniate soprattutto sulla coesistenza con De Bruyne: un fuoriclasse che incide e decide, che ricama assist e segna. Un valore aggiunto da capitalizzare con un sostegno adeguato e il giusto lavoro individuale. La storia è appena cominciata ma già intriga: i Fab Four di centrocampo tutti insieme, quindici minuti nel secondo tempo contro il Girona e poi una serie di prove in allenamento. Progetto affascinante e suggestivo, certamente credibile per lo spessore degli interpreti ma allo stesso tempo da verificare nel nome di quell'equilibrio che del sistema di Conte è un must. Lo riporta il Corriere dello Sport.