Collovati: "ADL ha accontentato Conte, Napoli meglio dell'Inter in 3 cose"

Le Interviste  
Ultime calcio Napoli - Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati ha parlato della griglia Scudetto:

"Chi parte favorito è il Napoli, almeno ad oggi. È campione uscente e ha fatto il mercato migliore di tutti, comprando tutto quello che serviva: difensore, centrocampista, esterni, punta. Del resto, Conte è rimasto perché sapeva che sarebbe stato accontentato da De Laurentiis. La rosa dell’Inter però resta di livello e se la giocheranno, ma occhio pure al Milan: con Allegri in panchina arriva sicuramente tra le prime 3. Ci sono però tre aspetti su cui il Napoli è migliore dei nerazzurri: l’allenatore, perché Conte è più esperto di Chivu; la difesa, che anche lo scorso anno ha incassato molti meno gol; e la squadra, che gioca a memoria mentre l’Inter avrà bisogno di tempo. Troppi i gol subiti, mentre davanti l’Inter non ha problemi: tra Lookman e Leoni investirei in difesa, i grandi cicli vincenti si costruiscono partendo da dietro

