CorSport - Lipsia alle corde, rifiuta il prestito di Elmas ma il giocatore ha preso una decisione: Napoli pronto ad affondare il colpo

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di nuovi acquisti e tra i vari nomi spunta quello di Elif Elmas che può essere il prossimo colpo degli azzurri che in questo momento fanno sul serio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, può essere proprio il ritorno di Eljif Elmas il prossimo colpo del Napoli perché oggi non è solo una suggestione di mezza estate:

Per il Napoli potrebbe davvero essere lui il rinforzo giusto per offrire a Conte un’alternativa valida a centrocampo ma anche sulla trequarti e sugli esterni, un jolly capace di ricoprire più ruoli come la sua lunga esperienza azzurra aveva raccontato. Elmas è un nome caldo, certo non l’unico in un ventaglio di scelte e ipotesi che abbraccia vari ruoli per completare l’organico a disposizione di Conte.

Elmas, quattro gol al Torino da gennaio e ora tornato al Lipsia, non ha neppure bisogno di riflettere sull’ipotesi Napoli. Sui social ha ancora la foto con la coppa dello scudetto e sarebbe felicissimo di tornare al Maradona. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia ha già detto no al Torino per la stessa formula. A dicembre 2023 lo ha pagato 24 milioni e vuole cederlo a titolo definito. Almeno ad oggi è questa la condizione perché non vorrebbe ritrovarsi, il prossimo anno, a dover riflettere ancora sul suo futuro. Intanto a riflettere ora è il Napoli che ha registrato il sì del giocatore, la richiesta del Lispia e adesso valuta se e quando eventualmente affondare il colpo.