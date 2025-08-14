CorSport - Lipsia alle corde, rifiuta il prestito di Elmas ma il giocatore ha preso una decisione: Napoli pronto ad affondare il colpo

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di nuovi acquisti e tra i vari nomi spunta quello di Elif Elmas che può essere il prossimo colpo degli azzurri che in questo momento fanno sul serio.

Calciomercato Napoli: Elmas il prossimo acquisto?

Come riportato dal Corriere dello Sport, può essere proprio il ritorno di Eljif Elmas il prossimo colpo del Napoli perché oggi non è solo una suggestione di mezza estate:

Per il Napoli potrebbe davvero essere lui il rinforzo giusto per offrire a Conte un’alternativa valida a centrocampo ma anche sulla trequarti e sugli esterni, un jolly capace di ricoprire più ruoli come la sua lunga esperienza azzurra aveva raccontato. Elmas è un nome caldo, certo non l’unico in un ventaglio di scelte e ipotesi che abbraccia vari ruoli per completare l’organico a disposizione di Conte.

Elmas, quattro gol al Torino da gennaio e ora tornato al Lipsia, non ha neppure bisogno di riflettere sull’ipotesi Napoli. Sui social ha ancora la foto con la coppa dello scudetto e sarebbe felicissimo di tornare al Maradona. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia ha già detto no al Torino per la stessa formula. A dicembre 2023 lo ha pagato 24 milioni e vuole cederlo a titolo definito. Almeno ad oggi è questa la condizione perché non vorrebbe ritrovarsi, il prossimo anno, a dover riflettere ancora sul suo futuro. Intanto a riflettere ora è il Napoli che ha registrato il sì del giocatore, la richiesta del Lispia e adesso valuta se e quando eventualmente affondare il colpo.

