Mandorlini: "L'Inter ora non ha più problemi di riserve. E con Lookman..., il Napoli è avvisato"

Le Interviste  
Mandorlini: L'Inter ora non ha più problemi di riserve. E con Lookman..., il Napoli è avvisato

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Andrea Mandorlini ha parlato dei nerazzuri e della sfida con il Napoli per lo Scudetto:

"Chi vince uno scudetto, anche un po’ a sorpresa come ha fatto il Napoli, è normale che parta avanti nelle gerarchie, quindi la squadra di Antonio Conte è da considerare ancora quella da battere. L’Inter deve fare la corsa proprio sul Napoli, ben sapendo che la differenza nell’ultima stagione l’hanno fatta i dettagli nel finale. Piccoli dettagli decisivi. Rispetto ad allora, però, i nerazzurri non hanno più un problema di qualità delle riserve, perché quella è molto cresciuta. Certo, ci sono un po’ di calciatori di grande valore ed esperienza che non potranno giocare così tante partite – la carta di identità pesa per tutti -, ma è altrettanto vero che l’innesto di Lookman darebbe nuova forza a un reparto già straordinario.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top