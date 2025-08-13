CorSport - Conte sdoppia il Napoli: due moduli per la prima col Sassuolo

Arrivano novità che riguardano quella che può essere la scelta di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la prima partita di campionato che si giocherà a Reggio Emilia tra Sassuolo e Napoli

Napoli - Arrivano novità che riguardano quella che può essere la scelta di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la prima partita di campionato che si giocherà a Reggio Emilia tra Sassuolo e Napoli. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport:

Antonio Conte sta sdoppiando il Napoli. Double face, due volti, doppia soluzione tattica. C'era una volta il 4-3-3: ancora oggi la certezza, la base. Un mantra che nel campionato dello scudetto la squadra ha recitato a memoria da novembre a febbraio, fino a quando la maledizione della fascia sinistra non ha obbligato a un paio di metamorfosi culminate in una sorta di 4-4-2 plastico, con McTominay più largo a sinistra e Raspadori a sostegno di Lukaku. È passato qualche mese, Jack è andato via e un po' di volti nuovi sono stati incollati all'album della rosa che comincerà la stagione tra dieci giorni con la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La copertina? Manco a dirlo: l'ha strappata De Bruyne. E non per diritto divino: KDB ha chinato il capo e s'è messo a correre forte sin dal primo giorno a Dimaro; e poi ha continuato a Castel di Sangro, acquisendo gradualmente le nozioni tattiche di Conte e abbinando al suo calcio poetico la filosofia di un sacrificio incessante, tutto pressioni e rotazioni. Una prima parte da mezzala pura (destra) nel 4-3-3 e poi, con il rientro e la crescita di McTominay, anche un vestito nuovo. Per lui e per la squadra, provando a sfruttare tutti i Fab Four di centrocampo: 4-4-1-1, con Kevin a sostegno di Lukaku e di una mediana completata da destra a sinistra da Politano (o Neres), Anguissa, Lobotka e McT.

