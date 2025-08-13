CorSport - Conte sdoppia il Napoli: due moduli per la prima col Sassuolo

Napoli - Arrivano novità che riguardano quella che può essere la scelta di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la prima partita di campionato che si giocherà a Reggio Emilia tra Sassuolo e Napoli. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport:

Antonio Conte sta sdoppiando il Napoli. Double face, due volti, doppia soluzione tattica. C'era una volta il 4-3-3: ancora oggi la certezza, la base. Un mantra che nel campionato dello scudetto la squadra ha recitato a memoria da novembre a febbraio, fino a quando la maledizione della fascia sinistra non ha obbligato a un paio di metamorfosi culminate in una sorta di 4-4-2 plastico, con McTominay più largo a sinistra e Raspadori a sostegno di Lukaku. È passato qualche mese, Jack è andato via e un po' di volti nuovi sono stati incollati all'album della rosa che comincerà la stagione tra dieci giorni con la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La copertina? Manco a dirlo: l'ha strappata De Bruyne. E non per diritto divino: KDB ha chinato il capo e s'è messo a correre forte sin dal primo giorno a Dimaro; e poi ha continuato a Castel di Sangro, acquisendo gradualmente le nozioni tattiche di Conte e abbinando al suo calcio poetico la filosofia di un sacrificio incessante, tutto pressioni e rotazioni. Una prima parte da mezzala pura (destra) nel 4-3-3 e poi, con il rientro e la crescita di McTominay, anche un vestito nuovo. Per lui e per la squadra, provando a sfruttare tutti i Fab Four di centrocampo: 4-4-1-1, con Kevin a sostegno di Lukaku e di una mediana completata da destra a sinistra da Politano (o Neres), Anguissa, Lobotka e McT.