Incendio Vesuvio, fiamme domate: è partita la prima bonifica

Ultime Napoli - Il Vicepresidente e assessore all'Ambiente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nelle aree del Vesuvio percorse dal fuoco, accompagnato dal direttore generale della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo.

Attualmente, dalle perlustrazioni, l'incendio risulta oramai domato: si sta intervenendo da terra con l’ausilio anche di pale a mano. Ancora attive le squadre: oggi, sul posto, 100 uomini dell'antincendio boschivo. È già partita, intanto, la prima bonifica emergenziale post-incendio.

Questa mattina sono rimasti operativi, coordinati dalla Protezione civile della Campania, anche i mezzi aerei della flotta dello Stato, e si prosegue con gli elicotteri regionali per il monitoraggio e l'eventuale intervento dall'alto, ove ancora necessario. Considerato il sensibile miglioramento della situazione, da domani lasciano il Vesuvio le squadre delle colonne mobili nazionali e del Dipartimento della protezione civile.

Dichiarazione del Vicepresidente Bonavitacola: