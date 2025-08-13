Veron: "Inter? Difesa troppo lenta e il Napoli ha messo De Bruyne nel motore"

Veron: Inter? Difesa troppo lenta e il Napoli ha messo De Bruyne nel motore

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Juan Sebastian Veron ha parlato dell'Inter e della sfida a distanza col Napoli:

"Il Napoli mi sembra più avanti oggi rispetto all’Inter. La squadra di Conte ha conservato la base della passata stagione e ha inserito elementi di alto livello come De Bruyne. L’Inter, a mio avviso, ha ancora qualche problema in difesa: ci sono giocatori un po’ troppo lenti, là dietro serve uno sprinter. Anche a centrocampo manca una valida alternativa a Calhanoglu. E là davanti, se non arriva Lookman, mi pare che in attacco non ci sia l’uomo in grado di dare imprevedibilità alla manovra nerazzurra. Inoltre tutto il gruppo avrà bisogno di assimilare le nuove idee tattiche portate da Cristian Chivu. Insomma, credo che per i nerazzurri sia ancora necessario un periodo di assestamento".

