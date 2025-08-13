Al Hilal, Nunez: "Ho sentito Inzaghi, mi voleva qui e sono orgoglioso"

Le Interviste  
Al Hilal, Nunez: Ho sentito Inzaghi, mi voleva qui e sono orgoglioso

Ultime calcio - Darwin Nunez, nuovo attaccante dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club:

Nunez si presenta all'Al-Hilal

"Mi sento molto bene e sono davvero felice di essere qui. La verità è che questi giorni sono stati incredibili con il gruppo. I compagni mi hanno accolto molto bene, sono stati tutti incredibili con me dal primo momento in cui sono arrivato qui. Sono già quattro allenamenti con il gruppo e sono molto felice, mi sento a mio agio, mi hanno fatto sentire uno di loro e sono qui per contribuire e aiutare la squadra. L'allenatore mi ha chiamato e ho parlato con lui e mi ha detto che voleva che venissi qui e la verità è che ho pensato che fosse una buona idea. Credo che mi abbia visto, gli piace come gioco, per questo mi ha contattato per chiedermi di venire, e sono molto orgoglioso che mi abbia scelto come suo attaccante. Ora è il mio turno di fare le cose bene e aiutare la squadra e l'allenatore anche. Sono molto entusiasta e non vedo l'ora di rappresentare l'Al-Hilal".

Sull'approdo in Saudi Pro League: "È una bella opportunità per me in un campionato che sta crescendo, hanno dimostrato in Coppa del Mondo di poter competere con i grandi club e beh, sono felice di essere qui. Come ho detto, farò il meglio che posso. Finora hai imparato solo Salam-Aleikum (la pace sia con voi, ndr)".

 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top