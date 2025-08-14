Calciomercato Napoli, sondati tre nomi inediti per il centrocampo: Diouf, Cissè e Chukwuemeka

Calciomercato Napoli, importantissime novità per l'ultimo colpo a centrocampo della SSC Napoli dall'esperto di trasferimenti internazionali Matteo Moretto tramite Youtube.

Il Napoli in questo momento sta valutando che tipi di rinforzi inserire in questo finale di mercato, c'è la possibilità anche di andare a firmare un centrocampista. Gli azzurri stanno valutando tre profili e cercando di capire se possano essere i nomi giusti all'interno dello scacchiere tattico di Conte: