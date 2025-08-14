Calciomercato Napoli, sondati tre nomi inediti per il centrocampo: Diouf, Cissè e Chukwuemeka

Calciomercato Napoli, importantissime novità per l'ultimo colpo a centrocampo della SSC Napoli dall'esperto di trasferimenti internazionali Matteo Moretto tramite Youtube.
Il Napoli in questo momento sta valutando che tipi di rinforzi inserire in questo finale di mercato, c'è la possibilità anche di andare a firmare un centrocampista. Gli azzurri stanno valutando tre profili e cercando di capire se possano essere i nomi giusti all'interno dello scacchiere tattico di Conte:
- Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 del Lens, contratto in scadenza nel 2028, mancino. Giocatore molto interessante e ci sono in corso dialoghi tra le parti e primo scambio di informazioni. E' reduce da un secondo posto alle Olimpiadi con l'Under 23 con la maglia della Francia agli ordini di Thierry Henry. Se ne parla molto bene
- Djaoui Cissè, centrocampista francese classe 2004 del Rennes. ad oggi sembra quello più indietro e meno probabile per una serie di caratteristiche. Scadenza contratto 2029, piede destro e fa parte dell'Under 21 Francia. E' un nome da monitorare
- Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese classe 2003 del Chelsea, in passato in orbita Juventus e Milan. Passaporto inglese, piede destro.