Da Bergamo - Lookman-Napoli, si riapre la pista! L'Atalanta vuole accelerare, pronto contratto stellare

Arrivano nuovi aggiornamenti bomba riguardo il possibile trasferimento di Ademola Lookman pronto a lasciare l'Atalanta per giocare con un altro club. Accordo totale con l'Inter per il giocatore, ma da settimane manca quello con il club bergamasco e per questo ora si inserisce di nuovo il Napoli.

Calciomercato Napoli - In queste ultime ore arrivano delle novità in merito a quello che può accadere per il futuro di Lookman. A scriverlo è stato il Corriere di Bergamo che svela quanto possa accadere nelle prossime ore. In questo momento Lookman si trova a Londra e questa sarà una settimana molto importante per lui tra domani e sabato.

Niente Arsenal, l’attaccante vuole rimanere in Serie A. Non con la sola Milano a tinte nerazzurre come ipotesi. Anche perché dall’Inter non è arrivato alcun rilancio, sono passati più di dieci giorni dall’ultima offerta rifiutata (42 milioni di parte fissa e 3 di bonus), dopo che l’ad Luca Percassi ha chiarito che la promessa di cessione fatta all’attaccante la scorsa estate valeva soltanto per l’estero e che tempi e modalità di uscita erano in mano solo all’Atalanta, che non ha fatto un prezzo.

Tra le due litiganti, c’è una terza società che potrebbe goderne: il Napoli ci vuole riprovare per Lookman. A inizio mercato si era già mosso con l’entourage del giocatore per proporgli un contratto stellare, 5 milioni a stagione, ancora di più dei 4,5 pattuiti nell’intesa con l’Inter. Il nigeriano aveva detto no pensando ai milanesi, ma adesso che la situazione si è complicata la piazza campione d’Italia potrebbe stuzzicarlo.

I partenopei, protagonisti di un mercato stellare (da Lucca a Lang fino a De Bruyne), si inseriscono dopo che hanno incassato 25 milioni dall’Atletico per Raspadori (altro obiettivo sfumato per la Dea), costringendo l’Inter a rilanciare o a virare su Nico Gonzalez o Sancho. L’Atalanta, pronta a sanzionare il suo tesserato sotto contratto fino al 2027 per le assenze non giustificate, valuterebbe l’offerta del Napoli e, se sarà alta a sufficienza, la situazione potrebbe sbloccarsi dato che una ricucitura Atalanta-Lookman a oggi appare ardua.