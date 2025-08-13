CN24 - Castel di Sangro, allenamento congiunto Napoli-Giugliano: Colavitto con Conte, Meret fa i complimenti ad un giovane

Ultime calcio Napoli - Il Napoli di Antonio Conte ha disputato un allenamento congiunto a Castel di Sangro contro il Giugliano, match terminato col punteggio di 1-1.

I complimenti di Meret ad Antignani

Al termine della seduta, mister Gianluca Colavitto ha scattato con Antonio Conte una foto così come ha fatto Alex Meret con il giovane portiere, classe 2004, Matteo Antignani, al quale il portiere azzurro ha fatto i suoi complimenti.