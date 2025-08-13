CN24 - Castel di Sangro, allenamento congiunto Napoli-Giugliano: Colavitto con Conte, Meret fa i complimenti ad un giovane

Notizie  
CN24 - Castel di Sangro, allenamento congiunto Napoli-Giugliano: Colavitto con Conte, Meret fa i complimenti ad un giovane

Ultime calcio Napoli Giugliano allenamento congiunto svolto a Castel di Sangro. Colavitto e Antignani in foto con Conte e Meret

Ultime calcio Napoli - Il Napoli di Antonio Conte ha disputato un allenamento congiunto a Castel di Sangro contro il Giugliano, match terminato col punteggio di 1-1.

I complimenti di Meret ad Antignani

Al termine della seduta, mister Gianluca Colavitto ha scattato con Antonio Conte una foto così come ha fatto Alex Meret con il giovane portiere, classe 2004, Matteo Antignani, al quale il portiere azzurro ha fatto i suoi complimenti.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top